Девушка публикует откровенные фото.

Дочь украинского актера комедийного жанра Евгения Кошевого - Варвара - уже подросла. 15-летняя девушка пытается самовыражаться и завлять о себе, публикуя в соцсетях взрослые фотографии.

Так, Варя обнародовала снимок, на котором предстала в черном бюстгальтере и с ярким макияжем с черными стрелками и нюдовой помадой. Дополнила она образ подвеской в стиле минимализма.

Поклонники положительно отреагировали на фотографии Кошевой и засыпали ею множеством комплиментов:

Видео дня

"Такая вайбовая"

"Красивая девушка"

"Вау, вау, вау"

"Принцесса"

"Ракета, пушка, петарда"

"Моя девочка"

Чем известна Варвара Кошевая

Варя участвовала в шоу "Рассмеши комика. Дети", где одним из членов жюри был ее отец. Тогда девочка выиграла 20 тысяч гривень.

Позже она приняла участие в шоу "Голос країни. Діти". Однако победить в шоу ей не удалось. Но на этом попытки пробиться в шоу-бизнес Варвара не покидала. Она вновь пришла на вокальное шоу, но и в этот раз ей не повезло.

Напомним, ранее дочь Кошевого возмутила сеть пирсингом и танцами под русскую музыку.

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