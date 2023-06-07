Дочь украинского актера комедийного жанра Евгения Кошевого - Варвара - уже подросла. 15-летняя девушка пытается самовыражаться и завлять о себе, публикуя в соцсетях взрослые фотографии.
Так, Варя обнародовала снимок, на котором предстала в черном бюстгальтере и с ярким макияжем с черными стрелками и нюдовой помадой. Дополнила она образ подвеской в стиле минимализма.
Поклонники положительно отреагировали на фотографии Кошевой и засыпали ею множеством комплиментов:
- "Такая вайбовая"
- "Красивая девушка"
- "Вау, вау, вау"
- "Принцесса"
- "Ракета, пушка, петарда"
- "Моя девочка"
Чем известна Варвара Кошевая
Варя участвовала в шоу "Рассмеши комика. Дети", где одним из членов жюри был ее отец. Тогда девочка выиграла 20 тысяч гривень.
Позже она приняла участие в шоу "Голос країни. Діти". Однако победить в шоу ей не удалось. Но на этом попытки пробиться в шоу-бизнес Варвара не покидала. Она вновь пришла на вокальное шоу, но и в этот раз ей не повезло.
Напомним, ранее дочь Кошевого возмутила сеть пирсингом и танцами под русскую музыку.