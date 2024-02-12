За последнее время он очень изменился.

Кулинар Евгений Клопотенко поддержал тренд в Instagram и показал, как выглядел в 21 год. На одном из архивных снимков он позирует на фоне моря в белых шортах и с флагом Украины на плечах.

На другом фото Клопотенко сфотографировали, когда он произносил какую-то речь, вероятно, в кругу друзей.

Можно заметить, что в тот период времени он не носил ни усы, ни кудрявую шевелюру.

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"Теперь и вы показывайте себя в 21 и отмечайте меня. Если и ностальгировать, то только вместе", - подписал фото Клопотенко.

К слову, за последние годы Евгений очень изменился, как и его стиль. Сейчас он носит роскошные кудри и усы, которые являются несменным элементом его образа.

Напомним, в 2015 году Евгений Клопотенко принял участие в проекте "МастерШеф" и победил. Тогда он заявил о своих планах изменить культуру питания в Украине. Позже ему удалось это сделать. Он начал с того, что вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской занялся реформированием школьного питания.

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