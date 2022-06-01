Продюсер пристыдил россиян за унижение Пугачевой.

Российский продюсер Иосиф Пригожин назвал паскудством то, что россияне послали Аллу Пугачеву со здания телецентра "Останкино" в Москве.

По его словам, нельзя так поступать с людьми, у которых большие заслуги в стране. Также он назвал негодяями тех, кто заставляет общественность называть уехавших из России предателями.

"Я считаю, что самое большое паскудство, когда люди пытаются принижать всех тех, у кого когда-либо были заслуги. Алла Пугачева ушла со сцены и объявила об этом публично, решив посвятить свою жизнь маленьким деткам. А заниматься оскорблением родителей – самое низкое. Это говорит о том, что плохая не она, а те, кто опустился до оскорблений. Те, кто заставляет уехавших считать предателями, это те самые негодяи", – сказал Пригожин в комментарии "Ленте.ру".

Пригожин отметил, что Примадонна ничего плохого не сказала о России. Поэтому он не понимает, почему россияне так ополчились против нее.

"Вчера кланялись до земли, а сегодня ненавидят. Она вас не трогает, так оставьте и вы ее в покое", – добавил продюсер.

Стоит отметить, что в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль. И если сама певица молчит о войне в Украине, то ее супруг всячески осуждает преступный режим Кремля и даже собирает деньги для помощи украинским беженцам.

Напомним, ранее в Москве публично с матами послали Аллу Пугачеву. Позже Примадонна ответила на оскорбления и пожаловалась на низкий интеллект. россиян.

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