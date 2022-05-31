Так Примадонна отреагировала на нецензурное послание, которое днем ранее транслировали для нее на фасаде Останкинской башни.

Певица Алла Пугачева, которая уехала в Израиль после полномасштабного вторжения РФ в Украину, оказалась в центре скандала. Ее оскорбили прямиком с Останкинской башни, на фасаде которой при помощи проектора транслировали фразу: "Алла, как хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно здесь всех за*бала". Артистка с мировым именем не стала молчать.

У себя на странице в Instagram жена Максима Галкина опубликовала короткое видео, где она в белом костюме сидит в цветнике. Подписала его коротко, но красноречиво.

"Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно,страна!", - высказалась Примадонна.

Отметим, муж Пугачевой Максим Галкин открыто поддержал Украину. После того, как на Пасху россияне обстреляли Одессу, он гневно обратился к российской власти и попытался донести до своей аудитории, что ракеты РФ летят в мирные дома. За это у себя на Родине он поддался травле, а также, по некоторым данным, против него готовят уголовное дело.

Напомним, Пугачева намерена защищать Галкина из-за войны в Украине.

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