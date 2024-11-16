Она также отметила, что им помогает поддерживать связь.

Украинская ведущая Маша Ефросинина, муж которой Тимур Хромаев с начала войны стал военнослужащим, рассказала об их отношениях сейчас.

Она подчеркнула, что тяжело переживает разлуку с любимым. Ей всегда не хватает его присутствия и привычных вещей, которые он делал.

"Я ничем не отличаюсь от женщин, которые ждут. Война - это невероятная усталость от того, что Тимура постоянно нет. Физически это очень тяжело. Я женщина тактильная, люблю ласку, внимание, и Тимур всегда мне их давал. Уже 2,5 года, когда засыпаю, рефлекторно принимаю позу, к которой привыкло мое тело, когда Тимур был рядом. Сплю в его футболках, перекладываю его вещи. Иногда, когда занимаюсь какими-то делами, как только подумаю о нем, то могу расплакаться", - призналась Маша в интервью изданию Elle.

Видео дня

Ефросинина также добавила, что как бы трудно ни было, она все равно гордится мужем и его достижениями. А отношения на расстоянии они поддерживают благодаря романтическим ужинам по видеосвязи и переписке с сексуальным подтекстом. Однако больше всего ведущая счастлива, когда можна увидеться с любимым дома.

"В дни, когда мужу удается бывать дома, я невероятно счастлива. Мне хочется полностью в него погрузиться. Хотя одновременно это тяжелые дни. Постоянно звонят несколько телефонов, Тимур все время в разговорах, много ночью. Каждый раз, когда вижу своего мужа, чувствую, что он человек, который реализует свою жажду защитить семью, защитить меня, почувствовать себя и в себе свою силу. Невероятно им горжусь".

К слову, Маша Ефросинина и Тимур Хромаев поженились в 2003 году. Вместе они воспитывают двоих детей: 20-летнюю дочь Нану и 9-летнего сына Александра.

Напомним, ранее Маша Ефросинина публично обратилась к своему мужу.

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