Максим Тарапата сделал откровенное признание.

Участник второго сезона романтического реалити "Холостячка" Максим Тарапата рассказал, что для него было неожиданным решение Златы Огневич отправить его домой за шаг до финала.

Об этом сообщают Life.fakty.com.ua.

"Именно в тот день я точно не ожидал, что так все закончится. Особенно, учитывая то, как у нас развивались отношения со Златой. И тем более, как прошло свидание и встреча с ее родными",- признался Максим.

Читайте такжеАндрей Данилко сейчас и 25 лет назад: как изменился артист (фото)Также он добавил, что ему было неприятно наблюдать за развитием отношений Златы с другими мужчинами. Он часто испытывал ревность. Кроме того, участник "Холостячки" отметил, что смог бы простить измену, если бы это произошло один раз.

"Это очень больно, и в паре предстоит немалая работа, чтобы это пережить. Здесь важно отношение к измене партнера, насколько человек раскаивается. Учитывая, что люди живут годами вместе, всякое может произойти, и здесь никто не застрахован", – добавил Тарапата.

Напомним, ранее Макс Тарапата рассказал, как участие в "Холостячке" обернулось против его родных.

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Автор: Диана Могилевич