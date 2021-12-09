Участник второго сезона романтического реалити "Холостячка" Максим Тарапата рассказал, что для него было неожиданным решение Златы Огневич отправить его домой за шаг до финала.
Об этом сообщают Life.fakty.com.ua.
"Именно в тот день я точно не ожидал, что так все закончится. Особенно, учитывая то, как у нас развивались отношения со Златой. И тем более, как прошло свидание и встреча с ее родными",- признался Максим.
Читайте такжеАндрей Данилко сейчас и 25 лет назад: как изменился артист (фото)Также он добавил, что ему было неприятно наблюдать за развитием отношений Златы с другими мужчинами. Он часто испытывал ревность. Кроме того, участник "Холостячки" отметил, что смог бы простить измену, если бы это произошло один раз.
"Это очень больно, и в паре предстоит немалая работа, чтобы это пережить. Здесь важно отношение к измене партнера, насколько человек раскаивается. Учитывая, что люди живут годами вместе, всякое может произойти, и здесь никто не застрахован", – добавил Тарапата.
Напомним, ранее Макс Тарапата рассказал, как участие в "Холостячке" обернулось против его родных.
Вас также могут заинтересовать новости: