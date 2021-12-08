Психолог Роман Свечкоренко покинул шоу в финальном выпуске, все - из-за незавершенного бракоразводного процесса с женой.

Драматично покинувший шоу "Холостячка" в финале Роман Свечкоренко опубликовал пост благодарности за пережитый на проекте опыт.

Также он на своей странице в Instagram обнародовал фото с реалити, на которых предстали победитель Андрей Задворный, финалист Дмитрий Шевченко и любимец публики Макс Тарапата.

Читайте такжеШоу "Холостячка" в финале неожиданно покинул психолог Рома"Благодарен проекту, что встретил таких крутых людей в своей жизни. Возможно многим зрителям хотелось бы, чтобы участники между собой устраивали конфликты, драки и что-то подобное. Даже соглашусь, что за таким было бы интереснее смотреть. Но так уже исторически сложилось, что в холостячку набрали крутых, адекватных и интересных людей. Вот за это команде СТБ огромное спасибо", - написал психолог Рома.

Он добавил, что уважает и ценит каждого участника второго сезона шоу "Холостячка", ведь каждый был достоин бороться за сердце Златы Огневич.

"Спасибо за лето в одном доме. Никогда бы не подумал, что в 30 лет буду жить, с 16 мужиками в одном доме", - пошутил Свечкоренко.

"Всем хорошего дня и ждём пятницу", - добавил Роман, напомнив, что 10 декабря выйдет пост-шоу "Холостячка. Жизнь после проекта".

Напомним, в финале шоу "Холостячка-2" Злата Огневич ответила "да" Андрею Задворному. Дмитрий Шевченко был разочарован таким выбором девушки и ушел с проекта не попрощавшись и в слезах.

Позже "холостячку" и ее избранника Андрея жестко раскритиковали в сети. Но, судя по всему, пара не вместе. Все узнаем в пятницу, 10 декабря, в 19:30 на СТБ.

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Автор: Ольга Робейко