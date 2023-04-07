В интервью российской блогерше певица призналась, что ей тяжело жить, осознавая, что на родине ей больше не рады.

Певица Ани Лорак, которая после оккупации части Донбасса и аннексии Крыма продолжала работать в России, за что лишилась своих украинских фанатов, со слезами вспомнила о родине.

Отметим, что для Лорак не стало причиной покинуть территорию страны-агрессора даже то, что РФ 24 февраля 2022 года начала полномасштабную войну.

Сейчас в интервью российской блогерше "Алена, блин" Лорак заявила, что "Бог дал ей талант, чтобы творить во всем мире", поэтому ограничиваться одной страной она не хотела. Тем более Киркоров делал заманчивые предложения.

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Говоря о том, что в Украине "есть хорошие люди", которые ее любят, артистка даже расплакалась.

"Что изменится в моей жизни, если у меня не будет какого-то ордена? Я же не для этих наград это делаю. Я пою для людей. Украина в моей душе. Я родилась там. Это, конечно, ранит меня… Такое отношение и так далее. Но все равно есть хорошие люди. Я, как ребенок, верю в добро. И я верю, что оно победит. Это же родное… Как столько ненависти?" - сказала Ани Лорак.

Отметим, ранее звезда говорила, что у нее был конфликт с представителями политических сил в Украине - та якобы не хотела выполнять какие-то их условия. Звезда заявила, что ее "заказали", поэтому начали срывать концерты и вести с ней информационную войну. Имен заказчиков Лорак не называла.

Также УНИАН писал, что Лорак, прикрываясь Богом, снова нелепо оправдалась за бегство из Украины.

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