Покажите нам хоть одного человека, который не знает Майкла Джексона. Нет таких? Тогда давайте вспомним, чем он покорил весь мир и почему его имя знают все - от более старшего поколения до детей.
Майкл Джексон - это американский певец, танцор, киноактер и автор песен. Первые шаги к мегапопулярности он сделал в12 лет, выступая в детской группе "Пятерка Джексонов", а впоследствии стал одним из самых коммерчески успешных сольных артистов в истории. Он является обладателем многочисленных премий и наград; считается "королем попмузыки".
В активе Джексона тринадцать премий "Грэмми", столько же раз он поднимался со своими песнями на первую ступень американских чартов продаж. Дважды его имя занесено в Зал славы рок-н-ролла - как участника "Пятерки Джексонов" (1997) и как сольного исполнителя (2001). А его альбом "Thriller" был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как диск, который был распродан наибольшим тиражом за всю историю музыки (108 млн экземпляров, по состоянию на 2010 год).
Мир мог бы еще очень долго наслаждаться его творчеством, если бы не внезапная смерть артиста. 25 июня 2009 года Майкл внезапно умер в возрасте 50 лет из-за остановки дыхания и сердца из-за передозировки лекарствами.
Michael Jackson - Billie Jean
Michael Jackson - Beat It
Michael Jackson - You Are Not Alone
Michael Jackson - Slave To The Rhythm
Michael Jackson - A Place With No Name
Michael Jackson - Childhood
Michael Jackson - Hollywood Tonight
Michael Jackson - Speed Demon
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