Она также призналась, сколько удавалось заработать больше всего.

Украинская певица Оля Цибульская недавно откровенно рассказала о своем самом большом гонораре и расходах на уход за внешностью.

Сначала певица отметила, что гонорар за выступление она распределяет между всеми участниками своей команды. А больше всего удалось заработать еще до войны.

"Наверное самый большой гонорар - это был довоенный новогодний. Это было 15 000 евро (примерно 619 000 гривень). Надеюсь, что после победы будет еще больше", - призналась Цибульская в программе "33 запитання від Люкс ФМ".

Также как любит Оля зарабатывать, так любит и тратить свои средства. Поэтому позже она назвала и сумму, которую тратит на процедуры красоты. Певица любит ухаживать за собой и хочет всегда хорошо выглядеть.

"Мне кажется, что мужчинам проще: "Умылся, брови поправил и уже красивый". А женщинам, особенно со временем, приходится больше времени тратить. Это для меня кайф, потому что я после работы, когда все уснут, я могу в ванну насыпать соли с магнием, зажечь свечу, включить классную музыку, намазаться кремом и думать о том, что я хочу. Когда ты счастливая засыпаешь, то тогда с таким настроением просыпаешься", - рассказала Цибульская.

Далее она назвала конкретную сумму, которую тратит на бьюти-процедуры ежемесячно.

"На уход за собой я трачу примерно 15 тысяч гривень", - сказала исполнительница.

Напомним, ранее певец Павел Зибров признался, какие процедуры красоты делает на лице.

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