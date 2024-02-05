Мужчина говорит, что не хочет ходить с морщинами.

Украинский музыкант Павел Зибров уже более 40 лет поет на сцене и является любимцем миллионов украинцев. Однако 66-летний мужчина признался, что хочет иметь красивый внешний вид, чтобы нравиться поклонникам, и не давать возрасту взять свое. Поэтому впервые он рассказал, какую процедуру красоты делает на лице.

"Операции не делаю, а вот ботокс есть немножко. Ведь, если не делать, я был бы с морщинами сильными. Все-таки у меня уже возраст такой", - сказал Павел в интервью проекту "33 вопроса от Люкс Фм".

Зибров добавил, что хейтеры постоянно его держат в тонусе и пишут о внешности так:

"Пишут, что я крашусь, что я все моложусь".

Как давно он начал колоть ботокс и как часто это делает - певец не уточнил.

Он также добавил, что за его внешний вид отвечает любимая жена Марина. Она покупает вещи Зиброву и не позволяет менять образ уже много лет подряд. Только ее вкусу он доверяет и знает, что женщина никогда ничего плохого не посоветует.

Напомним, ранее Павел Зибров раскрыл секрет своего счастливого брака с женой Мариной. Кстати, их пару считают одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе, они вместе почти 30 лет.

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