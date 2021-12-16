Ксения Мишина перед поступлением в университет Карпенко-Карого проходила творческий конкурс, на котором присутствовал Константин Меладзе.

Украинская актриса и победительница шоу "Танцы со звездами" Ксения Мишина много лет назад приехала в Киев, чтобы осуществить свою мечту. Будущая звезда мечтала об актерской карьере и решилась поступать в Национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Тогда ей нужно было пройти творческий конкурс - исполнить песню, показать танец и маленький этюд. В жюри сидел продюсер Константин Меладзе, который попросил ее начать с песни. Так, Ксения подготовила песню Светланы Лободы "Черный ангел", но она сыграла с ней злую шутку.

Жюри сразу же остановили выступление Мишиной и раскритиковали ее за плохое пение. Также им не понравился ее танец.

Читайте такжеПолный провал: 5 неловких ситуаций со звездами, за которые им стыдно (фото, видео)"Меладзе сказал начать с песни. Меня сразу же остановили. Это было позорно, и мне об этом сказали. Я чувствовала себя ничтожеством. На мой танец реакция была такая же. А вот сценка им понравилась", - вспомнила Ксения.

При этом звезда уточнила, что этюд понравился членам жюри, но тогда она уже находилась в растоптанном состоянии. На оглашении результатов Ксению продолжили "поливать грязью", но решили ее таки взять в шоу из-за красивой внешности.

"Я стояла ошарашенная. Красивая? Я реально не знала, что настолько. Уйдя за навес после всего этого позора я дико расплакалась. В тот момент я узнала, какой же силой может обладать красота, но в тот же момент я решила, что навстречу мечте я буду идти через профессионализм и бесконечную работу над собой", - добавила Мишина.

Напомним, ранее Ксения Мишина назвала самую дорогую вещь в своем гардеробе.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич