Ведущий вспомнил прошлое.

Ведущий Анатолий Анатолич вспомнил свое профессиональное прошлое. На странице в инстаграме он выложил пост о своих заработках в прошлом и заказчиках. Мужчина подчеркнул, что никогда не был причастен к государственным средствам. Но иногда приходилось работать на мероприятиях для госслужащих.

"В свое время до 2014 вел ивенты и корпоративы у многих, кто был причастен к руководству страны в тот период. Например, новый аэропорт Донецка был мне почти родным. Артисты любили работать там, потому что это были всегда большие деньги. Однажды я вел день рождения у очень известного политика в то время, с фамилией, которую сейчас нельзя называть", - признался мужчина.

Далее он рассказал, как обычно получал приглашения на такие события.

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"Звонок от большого агентства. Работа в Донецке. У кого сказать не можем. Выступают все. Имя я узнавал за час до выхода в зал празднования", - отметил Анатолич.

Также Анатолий добавил, что не защищает себя или других артистов, ведь в те времена было нормальным соглашаться на такую работу. Но у него все же были табу.

"Я отказывался от ведения политических ивентов, но зажигание главной елки на Майдане в 2012 вел. Янык тогда не приехал, потому что у него была серия факапов с венками и все шутили, что елка или упадет на него, или когда нажмет на кнопку, его бахнет током", - вспомнил он.

Мужчина написал, что раньше случалось разное, но времена изменились.

"Сейчас у ведущих и артистов появилось понимание того, что твое участие в каком-то праздновании, и возможно, причастность к нечестным деньгам - это уже совсем не ок. И так должно быть во всех сферах", - отметил мужчина.

Напомним, ведущий Анатолий Анатолич попал ранее в скандал. Тогда он должен был стать одним из спикеров "Новогоднего корпоратива", который устраивала скандальная блогерша Анна Алхим. Мужчина прокомментировал это тем, что давно знает ее и согласился на участие лишь из-за того, что Аня со сцены скажет, что не стоит слушать песни украинки-предательницы Асти.

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