Украинский шоумен Анатолий Анатолич станет одним из спикеров "Новогоднего корпоратива", который устраивает скандальная блогерша Анна Алхим.
Ранее Анатолич гневно высказывался в адрес Алхим. Он осуждал то, что она во время полномасштабного российского вторжения слушает русскую музыку и рекламирует российский сериал о молодежной преступности "Слово пацана".
При этом уже 26 декабря он вместе со SKYLERR и Никитой Киселевым, Гариком Корогодским и другими выступит на мероприятии, организованном Алхим. Стоимость билетов варьируется от 5 до 38 тысяч гривень. За эти деньги зрителей ждет шоу, фуршет с икрой и шампанским, закрытый обед с блогершей и подарки.
Разумеется, такая позиция Анатолия Анатолича удивила украинцев. Они сразу же начали интересоваться, почему он так быстро изменил свое мнение об Анне. Поэтому шоумен решил прокомментировать данную ситуацию.
"Аню знаю давно и неоднократно сам "травил ее носом" в ее собственные зашквары. Я согласился на участие с Алхим с условием, что она публично для пятиста своих гостей и миллионов подписчиков отправит на х*й Асти и скажет, что "Слово пацана" смотрят долб***ы. Я с удовольствием воспользуюсь возможностью донести подобные месседжи для большой аудитории Анны Алхим", - сказал Анатолич в комментарии Telegram-каналу "Культурная прачечная".
Также он отметил, что на этом мероприятии проведет большой благотворительный сбор на помощь ВСУ.
Напомним, ранее Анатолий Анатолич случайно "слил" интимное видео.