Шоумен уже прокомментировал инцидент.

Украинский шоумен Анатолий Анатолич станет одним из спикеров "Новогоднего корпоратива", который устраивает скандальная блогерша Анна Алхим.

Ранее Анатолич гневно высказывался в адрес Алхим. Он осуждал то, что она во время полномасштабного российского вторжения слушает русскую музыку и рекламирует российский сериал о молодежной преступности "Слово пацана".

При этом уже 26 декабря он вместе со SKYLERR и Никитой Киселевым, Гариком Корогодским и другими выступит на мероприятии, организованном Алхим. Стоимость билетов варьируется от 5 до 38 тысяч гривень. За эти деньги зрителей ждет шоу, фуршет с икрой и шампанским, закрытый обед с блогершей и подарки.

Видео дня

Разумеется, такая позиция Анатолия Анатолича удивила украинцев. Они сразу же начали интересоваться, почему он так быстро изменил свое мнение об Анне. Поэтому шоумен решил прокомментировать данную ситуацию.

"Аню знаю давно и неоднократно сам "травил ее носом" в ее собственные зашквары. Я согласился на участие с Алхим с условием, что она публично для пятиста своих гостей и миллионов подписчиков отправит на х*й Асти и скажет, что "Слово пацана" смотрят долб***ы. Я с удовольствием воспользуюсь возможностью донести подобные месседжи для большой аудитории Анны Алхим", - сказал Анатолич в комментарии Telegram-каналу "Культурная прачечная".

Также он отметил, что на этом мероприятии проведет большой благотворительный сбор на помощь ВСУ.

Напомним, ранее Анатолий Анатолич случайно "слил" интимное видео.

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