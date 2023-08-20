Ведущий обратился к гражданам нашей страны, которые находятся за границей.

Шоумен Анатолий Анатолич пристыдил украинцев. Он побывал за границей и заметил, что некоторые граждане нашей страны общаются на русском языке.

По словам Анатолича, из-за этого очень трудно понимать, кто стоит рядом - украинец или россиянин. Ведущий отметил, что это создает определенные проблемы.

"Обращаюсь ко всем украинцам, которые сейчас за границей. Вот я побыл один день в Варшаве и что понял. Здесь действительно много русских. Проблема в том, что определить - украинец это или россиянин - почти невозможно. Вы можете дома разговаривать действительно на русском, если вам удобно. Но если вы хотите идентифицировать себя, что вы украинцы, то единственный способ - разговаривать на украинском", - заявил Анатолич.

Также он искренне признал, что его удивляют те украинцы, которые не отказались от языка страны-агрессора. Поэтому он призывает людей не позориться.

"Реально, это настолько меня удивляет... Уважаемые украинцы, я очень вас прошу, разговаривайте на украинском языке на людях за границей. Ну не позорьтесь", - сказал Анатолич.

Ведущий Анатолий Анатолич пристыдил украинцев - видео

Реакция сети

В комментариях начались нешуточные споры. Одни пишут, что Анатолич "перегибает", другие же его поддержали. Также комментаторы отметили:

"Семей с папочками из Украины почти нет, не ездят наши мужчины на отдых, так что не подходите, это россияне"

"Каждый сам должен решать, на каком языке ему разговаривать"

"Очень стыдно перед собой в первую очередь за тех русскоязычных украинцев, которые в Европе создают мнение об Украине и украинцах. Лично мне трудно слышать обыденную русскую речь от украинцев".

Напомним, недавно Анатолич рассказывал фанам, что он серьезно травмировался. Из-за этого ведущему даже пришлось носить гипс.

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