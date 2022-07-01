Студию "Сніданку з 1 +1"посетил певец, финалист "Голоса країни-9" KHAYAT (Андрей Хайат).

Любимая программа украинских телезрителей "Сніданок з 1+1" в эфире телеканалов ТЕТ и 2+2 в прямом эфире на YouTube по будням с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам о оперативные новости в стране и привлекать специалистов различных отраслей.

В студии "Сніданку з 1+1" посетил певец, финалист "Голоса страны-9" KHAYAT (Андрей Хайат), который рассказал, как в его жизнь пришла война, чем помогал родной Области, а также вживую презентовал новую композицию "Звездопад".

По словам певца, трек "Звездопад" о ностальгии, но при этом певец подчеркивает: нужно стараться не жить прошлым, а все-таки двигаться дальше.

"Меня война не вдохновляет. Я не могу сказать, что у меня какой-то творческий поток из-за нее. Я сейчас пишу песни, в которых нет слов "война", "смерть", "пули", потому что считаю, что музыка, когда создана во времени, несет только один, определенный смысл. Но если ты послушаешь песню через 5 лет - она получит совсем другое наполнение. И мне хочется, чтобы люди, которые слушали музыку, не думали только о войне, но видели также и свои личные истории", - прокомментировал KHAYAT.

Ведущие "Сніданку з 1 + 1" попросили певца вспомнить, каким было его 23 февраля, канун полномасштабного вторжения России в Украину. Он отметил, что в тот день имел выступление и ночью вернулся домой. Однако говорит, что его команда испытывала некоторую тревогу, и некоторые из ее членов осмелились уехать из страны за считанные часы до вторжения.

В первые дни войны певец приехал в родную Знаменку, где занимался волонтерством, а потом снова вернулся в Киев и творческой жизни, начал петь на благотворительных мероприятиях и в больницах для детей. И добавляет: Сейчас, по факту, живет в поезде, потому что ездит по всей Украине. В Знаменке осталась его бабушка, с которой они очень близки.

"Я когда ехал в Киев от нее, объяснил, что уже время. И впервые в жизни за семь лет, которые я проживаю в столице, увидел, как она плачет, когда я сажусь в поезд. Это было очень трогательно. И каждый раз, когда я приезжаю, и думаю, что если останусь немножко дольше, то увижу это еще раз. А это очень тяжело, не хочется этого видеть", - рассказал певец.

Относительно будущих творческих планов и мечтаний, где KHAYAT хотел бы выступить, певец без колебаний назвал город Мариуполь.

"Я, честно, очень хочу увидеть Мариуполь. И выступить в Мариуполе, который цветет. Как раз за полгода до войны я побывал там дважды за один месяц и, откровенно скажу, что такой отдачи от людей и такой искренности я не испытывал ни на одной концертной площадке или стадионе. И мне очень хочется пережить это еще раз", - поделился исполнитель.

Ежедневно на зрителей "Сніданку с 1+1" ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканалах ТЕТ и 2+2, а также на YouTube.

Напомним, MONATIK выпустил музыкальный альбом "ART Оборона" о войне в Украине.

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