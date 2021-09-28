Певица решила испытать свою силу воли на прочность - каждый день она терпит боль.

Известная украинская певица Тина Кароль испугала фанатов опасным увлечением. Оказалось, с недавнего времени артистка начала стоять на гвоздях.

Кароль показала видео с необычной тренировкой на своей странице в TikTok.

Так, певица показала, как она тренирует силу воли. Артистка стоит на гвоздях даже в условиях большой занятости - Кароль снимала видео прямо на сцене. Вероятно, так звезда решила провести свой перерыв во время репетиции.

На видео певица предстала в облегающем костюме, который подчеркнул ее фигуру. Однако в этот раз многие поклонники обратили внимание не на соблазнительные изгибы тела Кароль, а на то, что она делает.

Певица с улыбкой стояла на досках с гвоздями, а затем показала результат - голые ступни со следами от опасной тренировки. Кароль рассказала, что она начала учиться терпеть боль в этом году, теперь она тренируется каждый день.

"Это больно. Но это больше о принятии боли", - написала Кароль.

Поклонники были шокированы тем, что певица стоит на гвоздях. По словам комментаторов, подобное увлечение довольно опасно. Помимо этого, многие решили, что Кароль так и не смирилась со смертью мужа, а потому пытается заглушить душевную боль физической.

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Автор: Виолетта Орлова