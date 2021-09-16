Звезда "Пиратов Карибского моря" похвастался экстремальным увелечением.

Голливудский актер Орландо Блум, известный своею любовью к гребле, похвастался экстремальной морской прогулкой на доске, когда под ним плавала акула.

Впечатляющее видео звезда опубликовал на своей странице в Instagram.

"Паддлбординг с большой белой акулой. Когда страх становится твоим другом", - подписал Блум минутный ролик.

На видео 44-летний актер без какого-либо защитного снаряжения гребет по воде, сидя на доске. В это время рядом и прямо под ним двигаются зловещие темные очертания белой акулы.

Читайте такжеУ Кети Перри и Орландо Блума родилась дочь (фото)Ролик был снят у берегов Малибу в американском штате Калифорния.

"Акулы - настоящие звезды морей. Но рядом с ним сам Леголас. Это круто!" - подписал видео оператор Карлос Гауна.

Однако фанатов Орландо Блума такая "соседка" их кумира встревожила. Свою обеспокоенность они выразили в комментариях:

"Что может пойти не так с этой идеей?"

"Дружище, будь в безопасности"

"Боже, это безумие!"

Не осталась в стороне и его жена, певица Кэти Пэрри, которая, очевидно, пошутила насчет бледности мужа на видео.

"Детка, в следующий раз, выходя на улицу, намажься арахисовым маслом", - прокомментировала она ролик.

Напомним, в прошлом месяце звезда "Пиратов Карибского моря" всполошил соцсети обнаженным фото, на котором он похвастался своими мышцами и ягодицами.

Автор: Станислав Кожемякин