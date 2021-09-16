Голливудский актер Орландо Блум, известный своею любовью к гребле, похвастался экстремальной морской прогулкой на доске, когда под ним плавала акула.
Впечатляющее видео звезда опубликовал на своей странице в Instagram.
"Паддлбординг с большой белой акулой. Когда страх становится твоим другом", - подписал Блум минутный ролик.
На видео 44-летний актер без какого-либо защитного снаряжения гребет по воде, сидя на доске. В это время рядом и прямо под ним двигаются зловещие темные очертания белой акулы.
Читайте такжеУ Кети Перри и Орландо Блума родилась дочь (фото)Ролик был снят у берегов Малибу в американском штате Калифорния.
"Акулы - настоящие звезды морей. Но рядом с ним сам Леголас. Это круто!" - подписал видео оператор Карлос Гауна.
Однако фанатов Орландо Блума такая "соседка" их кумира встревожила. Свою обеспокоенность они выразили в комментариях:
- "Что может пойти не так с этой идеей?"
- "Дружище, будь в безопасности"
- "Боже, это безумие!"
Не осталась в стороне и его жена, певица Кэти Пэрри, которая, очевидно, пошутила насчет бледности мужа на видео.
"Детка, в следующий раз, выходя на улицу, намажься арахисовым маслом", - прокомментировала она ролик.
Напомним, в прошлом месяце звезда "Пиратов Карибского моря" всполошил соцсети обнаженным фото, на котором он похвастался своими мышцами и ягодицами.