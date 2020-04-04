Кэти Перри и Орландо Блум креативно сообщили пол будущего ребенка (фото)

Звезды устроили праздник в честь будущего первенца.

Популярная певица Кэти Перри рассекретила пол будущего первенца.

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Артистка разместила в своем Instagram снимок, на котором предстал ее улыбающийся любимый, актер Орландо Блум с измазанным светло-розовым кремом лицом.

"Это девочка", - коротко подписала фото Перри.

Фанаты Кэти взорвались комментариями и засыпали супругов поздравлениями. "Поздравляю вас! Это лучшая новость", "Уже не дождусь рождения малышки", "Поздравления! Очень рада за вас с Орландо", "Я неописуемо счастлива", "Невероятно", – писали подписчики под фото.

Как сообщал УНИАН, Кэти Перри объявила о беременности в начале марта довольно оригинальным способом. Она представила клип на новую песню Never Worn White, в котором предстала в прозрачном платье с беременным животиком.