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Кэти Перри и Орландо Блум креативно сообщили пол будущего ребенка (фото)

19:30, 04 апреля 2020
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Кэти Перри объявила о беременности в начале марта \ instagram.com/katyperry

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Артистка разместила в своем Instagram снимок, на котором предстал ее улыбающийся любимый, актер Орландо Блум с измазанным светло-розовым кремом лицом.

"Это девочка", - коротко подписала фото Перри.

Фанаты Кэти взорвались комментариями и засыпали супругов поздравлениями. "Поздравляю вас! Это лучшая новость", "Уже не дождусь рождения малышки", "Поздравления! Очень рада за вас с Орландо", "Я неописуемо счастлива", "Невероятно", – писали подписчики под фото.

Пара ждет девочку \ instagram.com/katyperry/

Как сообщал УНИАН, Кэти Перри объявила о беременности в начале марта довольно оригинальным способом. Она представила клип на новую песню Never Worn White, в котором предстала в прозрачном платье с беременным животиком.

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Теги: #ребенок#певица