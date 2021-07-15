Каменских раззадорила фанов / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала на своей страничке в Instagram пикантный снимок с отдыха.
Звезда позирует в голубом раздельном купальнике на яхте. При этом она сидит и широко раздвигает ножки. Разумеется, такой снимок вызвал бурную реакцию у ее поклонников.
"Это большое счастье, иметь возможность, отдыхая, работать", - подписала снимок Настя.
"Ну, все, со всех сторон показала, к гинекологу можно уже и не ходить", "Тема не раскрыта", "Ну очень красива девушка, фигура - огонь", "Есть что показать", "Срамота", - прокомментировали кадр пользователи сети.
Каменских раззадорила фанов / instagram.com/kamenskux
Каменских раззадорила фанов / instagram.com/kamenskux
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