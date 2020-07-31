Названа возможная причина смерти в РФ рэпера из Украины Энди Картрайта

Есть информация, что экспертиза не подтвердила факт употребления наркотиков.

Рэпер Энди Картрайт, тело которого расчленила его жена Марина Кохал, мог умереть от сердечного приступа.

Читайте такжеВсплыли жуткие подробности смерти в РФ рэпера из УкраиныКак пишет Telegram-канал Mash, жена музыканта сообщила адвокату Ирине Скурту, что у Картрайта были проблемы с сердцем. Кроме того, с начала пандемии он впал в депрессию. По данным источников следствия, экспертиза не подтвердила факт употребления рэпером наркотиков.

Расчлененное тело рэпера было обнаружено 29 июля в его квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Жена музыканта Марина Кохал утверждала, что обнаружила мужа мертвым. Она решила, что причиной его смерти стали наркотики, и приняла решение расчленить тело.

Мать женщины узнала о ЧП на вторые сутки. Она уговорила жену Энди Картрайта сообщить о случившемся в полицию. Теперь следствие намерено ходатайствовать об аресте Марины Кохал.

Ранее УНИАН писал, что в России нашли расчлененное тело рэпера из Украины Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко).

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