Он также рассказал, как его изменили эти отношения.

Украинский ведущий и звезда шоу "Лига смеха" Фима Константиновский, недавно официально развелся с женой Владой, закрутил новый роман.

Мужчина признался, что почти год он в отношениях с девушкой, которую зовут Лиза. По его словам, их знакомство произошло в интернете.

"Мы познакомились с Лизой в Tinder и больше года вместе. Почти сразу съехались. Это классный человек, с которым очень комфортно. Очень ее люблю. Это мой человек и я очень благодарен, что мы с ней встретились. Она меня безгранично любит и я ее безгранично люблю. Я не думал, что я буду таким романтичным еще когда-то в жизни вообще", - рассказал Константиновский в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці".

Ведущий добавил, что девушка сразу ему понравилась своей целеустремленностью и взглядами на жизнь. Лиза увлекается спортом и верховой ездой, а работает грумером. Однако до знакомства с Фимой не знала о его публичности.

"Она не знала, кто я. Когда-то я ей написал, что на репетиции "Лиги смеха". А она говорит: "Ок". Она не смотрела ничего из того, что я вел. Не смотрела украинское телевидение. Это намного лучше. Считаю, когда это фанатка, то невозможно построить отношения таким образом", - подчеркнул Константиновский.

Напомним, ранее солист Quest Pistols Антон Савлепов впервые после развода закрутил новый роман и показал свою возлюбленную.

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