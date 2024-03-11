Она решила не скрывать свою проблему.

На 96-й церемонии вручения премии "Оскар" Эмма Стоун одержала победу в номинации "Лучшая актриса". Однако во время выхода на сцену за желанной статуэткой, с ней произошел конфуз. На ее платье разошлась молния.

Эмма не стала скрывать этот неловкий момент и сразу, поднявшись на сцену, показала свой поврежденный праздничный наряд от модного бренда Louis Vuitton.

"О, Боже. Я порвала платье", - начала свою речь Стоун и повернулась спиной, чтобы показать проблему.

Но дальше актриса не растерялась и подчеркнула, что не смогла уберечь платье из-за Райана Гослинга. Именно он так насмешил Эмму своей балладой о Барби, что она не удержалась и хохотала в полную силу.

"Думаю, это произошло во время "I`m Just Ken". Я почти уверена в этом", - подчеркнула Стоун и продолжила благодарить всех за признание ее актерского таланта в фильме "Бедные создания".

Что известно об Эмме Стоун

Эмма Стоун - американская актриса, которая имеет много престижных наград за свою актерскую игру. Например, кроме нынешнего "Оскара", она получала награду от BAFTA и "Золотой глобус". Также в 2017 году Эмма стала самой высокооплачиваемой актрисой мира.

Стоун получила известность благодаря таким фильмам: "Новый Человек-паук", "Круэлла", "Магия лунного света" и другим киноработам.

Напомним, ранее известный актер выбежал на сцену "Оскара" абсолютно голым.

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