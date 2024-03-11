Он поддержал "голый" скандал, произошедший в 1974 году на "Оскаре".

Американский актер Джон Сина шокировал публику на церемонии вручения премии "Оскар". Он выбежал на сцену абсолютно голым, чтобы объявить победителя в одной из номинаций.

Так, он появился на сцене без одежды, а свое интимное место прикрыл конвертом с надписью "Лучший дизайн костюмов".

Интересно, что такой выход Джон спланировал заранее. Он решил повторить выходку фотографа и активиста ЛГБТ-движения Роберта Опеля в 1974 году.

Известно, что Джон Сина долго сомневался, поддерживать ли ему "голый" скандал, однако поддался уговорам ведущих и сделал это.

В таком образе Джон объявил победителя в номинации, указанной на конверте. Премию "Оскар" получили дизайнеры фильма "Бедные-несчастные", в котором главную роль сыграла Эмма Стоун.

Она, к слову, стала лучшей актрисой по версии кинопремии.

Чем известен Джон Сина

Джон Сина - американский рестлер и киноактер. Карьера Сины в кино началась с фильма "Морской пехотинец" (2006) и продолжилась в картинах "Девушка без комплексов" (2015), "Фердинанд" (2017) и "Бамблби" (2018).

Также он снялся в фильме "Форсаж 9" и сыграл роль Миротворца в фильме "Отряд самоубийц: Миссия навылет" (оба 2021) и в сериале "Миротворец" (2022).

Ранее УНИАН назвал всех лауреатов кинопремии "Оскар".

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