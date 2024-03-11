Знаменитость забрала главную награду.

Американская актриса Эмма Стоун, как и прогнозировали букмекеры, получила премию "Оскар" за роль в фильме "Бедные создания".

"Бедные создания" - это история о Белле Бакстер, которая покончила жизнь самоубийством из-за жестокого мужа. После того, как она утопилась в реке, ее находит ученый, решивший воспользоваться этой трагедией для проведения революционного эксперимента.

Ученый пересаживает в её тело мозг её нерожденного ребенка, в результате чего Белла оживает, но уже с совершенно другим сознанием.

Главная героиня с мозгом ребенка во взрослом облике пытается адаптироваться к жизни и становится центром внимания. Главный посыл фильма - насколько далеко можно зайти ради грандиозного открытия.

Стоит отметить, что за первые две недели проката этот фильм собрал 3,5 миллиона гривень. Эта картина получила 11 номинация на "Оскар".

Чем известна Эмма Стоун

Эмма Стоун - лауреат многочисленных премий, включая "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус". В 2017 году стала самой высокооплачиваемой актрисой мира и попала в список 100 наиболее влиятельных людей по мнению журнала Time.

Актриса сыграла в таких фильмах как "Секс по дружбе", "Новый Человек-паук", "Охотники на гангстеров", "Магия лунного света", "Круэлла" и других.

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