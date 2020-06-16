Эмбер Херд потеряла нескольких адвокатов в процессе против Джонни Деппа

Из дела вышли вторитетный адвокат Роберта Каплан, а также еще несколько юристов.

Команда юристов актрисы Эмбер Херд потеряла ряд адвокатов, которые представляли ее интересы в судебном процессе против Джонни Деппа. Херд обвиняет Деппа в домашнем насилии, Депп же подал на нее иск о клевете.

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Как сообщает Blast, из процесса вышла авторитетный адвокат, со-основатель движения против домогательств и насилия Time's Up Роберта Каплан, а также еще несколько юристов. Представлять интересы Херд будет адвокат Элейн Бредехофт.

Представитель юридической фирмы Kaplan Hecker & Fink LL заявил журналистам, что причиной прекращения сотрудничества стали «неожиданные обстоятельства современного мира», поскольку в условиях пандемии путешествия и логистика судебного процесса становятся все дороже. В связи с этим дело решили передать местному адвокату в Вирджинии.

Однако адвокат Джонни Деппа Адам Валдман не уверен, что это настоящая причина выхода адвокатов из дела. По его словам, движение #TimesUp годами поддерживало «обман Эмбер Херд», однако теперь все изменилось, ведь одна из основательниц движения открестилась от процесса.

«Мы намерены выяснить, почему», - заключил он.

Напомним, в прошлом году Джонни Депп подал в суд на свою экс-супругу Эмбер Херд за клевету и ложные показания, в которых ею утверждалось, якобы Депп наносил ей увечья. Также он потребовал выплату в размере пятидесяти миллионов долларов.

В феврале в СМИ всплыли аудиозаписи, сделанные во время "терапевтической сессии", которые свидетельствую о том, что Херд сама была не прочь применить силу к своему звездному мужу.

В марте в сеть слили фото, на которых Херд изменяет Деппу с миллионером Илоном Маском.

Имидж актрисы сильно пострадал. По слухам, из-за скандала ее могут исключить из актерского состава второй части «Аквамена».

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