Первая леди Украины дала откровенное интервью.

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что у нее есть родственники в России, однако она полностью прекратила с ними общение после 24 февраля.

Как рассказала Зеленская в интервью The Times, с начала полномасштабной войны в Украине никто из ее родственников и друзей не связался с ней и не узнал, жива ли она вообще.

"Нет смысла возвращаться к тем диалогам, когда твоя собственная жизнь и жизнь детей и твоей семьи в большой опасности, и люди даже не спрашивают, ты еще жив. Я думаю, что такие отношения закончились", - сказала первая леди Украины.

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Она добавила, что, конечно, в войне виноват диктатор Владимир Путин, но без поддержки своего народа он не смог бы устроить полномасштабное вторжение.

Напомним, ВВС обнародовала список "100 женщин 2022". Туда вошли те, кто в течение этого года повлиял на мир, вдохновлял и удивлял. Данный рейтинг отражает роль женщин в конфликтах текущего года - от протестов до войны. Среди всех - первая леди Украины Елена Зеленская, а также российская певица Алла Пугачева.

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