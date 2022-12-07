В этот перечень включают влиятельных женщин, которые в течение года показали результаты своей работы в направлении борьбы за права, а также тех, кто вдохновлял мир.

ВВС обнародовала список "100 женщин 2022". Туда вошли те, кто в течение этого года повлиял на мир, вдохновлял и удивлял. Данный рейтинг отражает роль женщин в конфликтах текущего года - от протестов до войны. Среди всех - первая леди Украины Елена Зеленская, а также российская певица Алла Пугачева.

Елена Зеленская

Она еще до полномасштабного вторжения РФ занималась вопросами продвижения украинской культуры, а также опекалась правами женщин. После того, как 24 февраля РФ напала на Украину и стала убивать мирных граждан, Елена активно общалась с международными изданиями, чтобы донести правду о происходящем на территории страны. Также она стала первой женой иностранного президента, которая обратилась к Конгрессу США с просьбой предоставить оружие.

Сейчас Елена Зеленская занимается реализацией программы психологической поддержки женщин и детей, пострадавших от войны.

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Алла Пугачева

Российская певица и жена Максима Галкина покинула РФ сразу после 24 февраля. Она долгое время молчала о войне, пока ее муж открыто осуждал действия страны-агрессора. Когда Галкина признали за это "иноагентом", она обратилась к кремлевскому правительству с просьбой и ее включить в этот список, поскольку она солидарна со своим мужем.

В материале ВВС сказано, что Пугачева несколько раз выступала против российского правительства, а недавно осудила полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Напомним, Пугачеву и Галкина хотят лишить израильского гражданства.

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