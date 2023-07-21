Ведущий мечтает выучить наш язык, а потому пытается узнать значение многих слов.

Ресторатор и ведущий кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво показал, как учит украинский. Он не скрывает, что мечтает узнать все слова и овладеть языком.

В новом видео, которое Хименес-Браво показал на своей странице в Instagram, он пытался угадать значение некоторых слов. Так, кулинар узнал, как переводятся "каблучка, кулька, сміття, дах, черевички, вивіска, ліжко, світло".

Конечно, он не сразу мог понять значение некоторых слов. Иногда он забавно удивлялся и терялся в догадках. Однако Хименес-Браво не расстраивается. Он усердно изучает язык и хочет узнать как можно больше. Кулинар отмечает, что люди, которые говорят о "сходстве" украинского и русского языков, очень ошибаются.

"Я мечтаю выучить украинский язык",-добавил Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво учит украинский язык - видео

Реакция сети

Фаны похвалили Хименеса-Браво за то, что он учит украинский язык. Комментаторы признают, что ведущий умилил их своей искренностью. Они пишут:

"Мое уважение, вам идет разговаривать на украинском. Успехов"

"Это божественно! Трогательно до слез, когда люди учат украинский язык! Супер"

"Эктор такой крутой, каждый раз удивляет, просто вау!"

Напомним, недавно Хименес-Браво получил почетную награду от Залужного. Кулинар отметил, что это произошло благодаря украинцам, которые не остаются равнодушными и помогают ВСУ.

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