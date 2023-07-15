Кулинар отметил, что это произошло благодаря украинцам, которые не остаются равнодушными и помогают ВСУ.

Ресторатор и ведущий кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился радостью. Он получил почетную награду от главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного.

Счастливый Хименес-Браво показал фото с наградой и признал, что ему трудно сдерживать эмоции. Он гордится этим событием.

"О, Боже, трясутся руки. Получил награду "За содействие войску" от Валерия Залужного. Это большая честь... Огромная", - написал Хименес-Браво в Instagram.

Видео дня

Ведущий отметил, что получил награду благодаря украинцам, которые помогают собирать средства для ВСУ. По словам Хименеса-Браво, у жителей нашей страны большое сердце.

"Это все благодаря вам... Это все ваши круглосуточные донаты, большие и маленькие, но такие важные. Ваши репосты и призывы. Ваша поддержка, каждое слово, что есть у меня в директе, не на все я могу ответить... Но прямо сейчас отвечу за один раз - спасибо. У вас большое сердце, потому что вы - украинцы", - добавил кулинар.

Реакция сети

Поклонники поздравили Хименеса-Браво с получением награды. Комментаторы считают, что кулинар этого заслуживает. Они пишут:

"Тот случай, когда иностранец делает больше некоторых известных украинцев"

"Вы в душе, наверное, украинец! Потому что остаться здесь, во время войны, когда имеешь полное право, имея гражданство другой страны, уехать и не подвергать себя опасности... Но вы остались и вложили свои силы и ресурсы, чтобы помогать людям и военным! Вы великий человек, с большим сердцем!"

"Тот случай, когда человек просто делает свою работу. Не лезет в срачи, не раздувает "зрады". Спасибо, Эктор! Вы за время войны открылись с неожиданной стороны. Спасибо за все, что вы делаете".

Кто такой Эктор Хименес-Браво

Колумбийскому шеф-повару 51 год. Он родился в Колумбии, окончил Кулинарную Академию Боготы, после чего начал работать. В 27 лет Хименес-Браво стал самым молодым шеф-поваром Hilton в Северной Америке. После этого он работал во многих ресторанах. В 2009 году Хименес-Браво получил предложение открыть рестораны от сети отелей InterContinental в Киеве.

Шеф-повар начал работать в Украине, а уже через два года его пригласили на телевидение. Хименес-Браво стал звездой кулинарного шоу "МастерШеф". Впоследствии он начал открывать свои рестораны в Украине, а в 2021 получил гражданство нашей страны.

В начале полномасштабной войны Хименес-Браво четко выразил свою позицию. Он поддерживает нашу страну и осуждает путинскую агрессию. Кулинар помогает волонтерам, передавал еду для терробороны, полиции и ВСУ. Кроме этого, Хименес-Браво помогает с проведением благотворительных сборов для помощи военным.

Вас также могут заинтересовать новости: