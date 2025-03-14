Экс-жена Дмитрия Комарова рассказала, как себя чувствует после развода

Девушка опубликовала фото уже в новом статусе.

Модель и ведущая Александра Кучеренко вышла на связь с поклонниками после того, как ее экс-супруг Дмитрий Комаров официально сообщил о разводе.

Александра сразу предупредила, что комментировать эту тему она не будет, так как Дмитрий уже все сказал. Она пожелала, чтобы личное оставалось личным.

Однако девушка рассказала, как себя чувствует после развода. В своем блоге она опубликовала фотографию уже в новом статусе, на которой позирует в черных штанах и блузке на фоне какого-то заведения.

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"Спасибо за все ваши сообщения. Но все ок. И будет весна", - подписала фото Кучеренко.

Напомним, в сети уже давно ходили слухи о том, что Комаров и Кучеренко развелись. При этом пара долгое время не комментировала свои отношения.

13 марта 2025 года Комаров таки дал официальный комментарий. Он подтвердил развод и добавил, что причина не в измене, обмане или еще чем-то скандальном. По его словам, они расстались с уважением к друг другу.

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