Громкие разбирательства между рэпером Серегой и его экс-женой Полиной Ололо касательно места жительства детей не утихают уже больше года.

Сегодня, 2 февраля, Полина Ололо, обвинявшая Сергея Пархоменко (рэпер Серега) в СМИ на протяжении многих месяцев во многих правонарушениях и преломлениях закона, проиграла в апелляционом суде. Конфликт заключается в том, с кем будут проживать дети – с мамой или папой. Суд отказал Полине Ололо в том, чтобы дети проживали с ней до вынесения решения по сути спора.

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В ходе судебного разбирательства 21 декабря Сергей Пархоменко назвал все выпады в свою сторону, связанные с исполнением его родительских прав в отношении его детей: необоснованными и лживыми.

В свою очередь, мать двоих детей Сереги и его экс-супруга в Instagram также прокомментировала заседание суда. По словам женщины, ей отказали в апелляции, поскольку, по словам Сереги, она видится с детьми и постоянно поддерживает с ними связь по телефону.

"Отказали мне в апелляции. Я так и думала, что таким образом завершится сегодня заседание, но шла достойно выдержать этот удар. Отказали, потому что Сергей утверждает, что я вижусь со своими детьми. Утверждает, что я с ними постоянно на связи", - прокомментировала Ололо.

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Автор: УНИАН