Девушка говорит, что Перри был талантливым и очень сложным.

Экс-невеста американского актера Мэттью Перри рассказала об их отношениях. Так, знаменитость встречался с Молли Гурвиц в период с 2018 по 2021 год. За полгода до расставания у них состоялась помолвка, однако до свадьбы так и не дошло.

Девушка призналась, что очень любила Мэттью. Им нравилось вместе проводить время, много шутить. Именно чувство юмора и уважение, по словам Молли, их объединяло.

Однако, как говорит Гурвиц, несмотря на безумный талант Перри был очень сложным человеком.

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"Я любила его глубже, чем могла себе представить. Но он был сложным и причинял такую боль, которую я никогда не испытывала. Никто в моей взрослой жизни не оказал на меня большего влияния, чем Мэттью Перри", - сказала девушка в комментарии People.

Она добавила, что после его смерти испытала облегчение, потому что сейчас он находится в покое.

Отметим, последние годв жизни Мэттью боролся с алкогольной и наркотической зависимости. Ему было сложно справиться с этим в одиночку, поэтому он решил писать мемуары, чтобы хоть как-то отвлечься и рассказать о своей борьбе миру.

К слову, эти мемуары после его смерти стали самыми популярными. Они обогнали даже книгу Бритни Спирс "Женщина во мне".

Смерть Мэттью Перри

28 октября 2023 года Мэттью Перри нашли мертвым в его доме в американском городе Лос-Анджелес в гидромассажной ванне. Причина смерти Перри будет известна позже, продолжается расследование.

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