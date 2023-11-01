Мемуары американского актера, звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри стали самой продаваемой книгой на AMAZON. Жаль, что только после его смерти.
Так, книга под названием "Друзья, любовницы и большая передряга", где Мэттью описал всю свою жизнь, съемки в культовом сериале и борьбу с зависимостями, обошла даже "Женщину во мне" Бритни Спирс. Сейчас мемуары певицы находятся на втором месте по популярности.
Отметим, Мэттью Перри представил свои мемуары еще в 2022 году. Идея написать книгу у него родилась в период борьбы с алкогольной и наркотической зависимостями.
Он писал, что именно это дело помогало ему держаться весь этот период, потому что он хотел помочь другим.
В Украине мемуары вышли в 2023 году, и в этом же году стало известно о смерти Мэттью Перри.
Напомним, 28 октября стало известно о том, что Чендлера из "Друзей" нашли мертвым в его квартире. Причина смерти Перри будет известна позже, продолжается расследование. Вероятная причина - остановка сердца.