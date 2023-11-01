Они обошли даже мемуары Бритни Спирс.

Мемуары американского актера, звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри стали самой продаваемой книгой на AMAZON. Жаль, что только после его смерти.

Так, книга под названием "Друзья, любовницы и большая передряга", где Мэттью описал всю свою жизнь, съемки в культовом сериале и борьбу с зависимостями, обошла даже "Женщину во мне" Бритни Спирс. Сейчас мемуары певицы находятся на втором месте по популярности.

Отметим, Мэттью Перри представил свои мемуары еще в 2022 году. Идея написать книгу у него родилась в период борьбы с алкогольной и наркотической зависимостями.

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Он писал, что именно это дело помогало ему держаться весь этот период, потому что он хотел помочь другим.

В Украине мемуары вышли в 2023 году, и в этом же году стало известно о смерти Мэттью Перри.

Напомним, 28 октября стало известно о том, что Чендлера из "Друзей" нашли мертвым в его квартире. Причина смерти Перри будет известна позже, продолжается расследование. Вероятная причина - остановка сердца.

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