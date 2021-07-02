По данным СМИ, Андрей Богдан уже около трех месяцев встречается с моделью и инстаблогером Кариной Тищенко.

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан засветил свою новую девушку.

Об этом «Стране» рассказал инсайдер из окружения юриста.

По его данным, Богдан уже около трех месяцев встречается с моделью и инстаблогером Кариной Тищенко.

В Instagram у новой пассии Богдана, которая скрывается под ником @vot_nah, около 50 тысяч подписчиков. Судя по снимкам, девушка привыкла к шикарной жизни: много путешествует, носит брендовую одежду и любит дорогое нижнее белье.

"Она девушка видная, на нее много кто положил глаз. Живет в ЖК "Новопечерские Липки", а это уже показатель статуса", - говорит наш источник и добавляет, что Андрей планирует все больше и больше выводить свою пассию в свет.

Андрея Богдана и Карину Тищенко вместе уже видели на нескольких мероприятиях вместе. В частности, в Анталии (Турция) пара была на тусовке в 5-звёздочном отеле Titanic Mardan Palacе. Это показ мод Ocean fashion show, где демонстрировали одежду малоизвестных украинских брендов.

"Это история как с Настей Сличной была, засветил уже, то не отвертится", - говорит инсайдер.

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Девушки Андрея Богдана

Бывшая возлюбленная экс-главы офиса президента Украины Андрея Богдана Анастасия Сличная объяснила, что они расстались из-за того, что "не сошлись по гороскопу"

"У нас были классные отношения. Мы жили вместе с его 4 дочками. Я для них была своего рода феей. Девочки стали моей отдушиной, поскольку у меня нет ни братьев, ни сестер", – рассказала девушка.

До этого экс-жена Богдана Анна заявила, что разрыв отношений случился из-за того, что он сильно ее ревновал. Доходило даже до того, что Богдан запрещал ей выходить на работу.

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Автор: Денис Прядко