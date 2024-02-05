Мужчина пока не комментирует этот инцидент.

Известного австралийского актера и звезду сериала "Эйфория" - Джейкоба Элорди - обвинили в нападении на радиорепортера. Мужчина якобы схватил его за горло. Об этом сообщает BBC News.

Джошуа Фокс, репортер и сотрудник австралийской радиостанции, рассказал, что следил за актером в баре, а затем подошел к нему и попросил сделать одну фишку из его роли. Однако Джейкоб не был настроен на диалог. Он попросил не снимать его на видео и удалить все кадры. Репортер отказался это сделать.

"Я не хотел этого делать, ведь почувствовал себя некомфортно. И это было мое единственное доказательство. Но потом Джейкоб просто сорвался. Он прижал меня к стене и его руки начали сжимать мне горло, - рассказал Фокс.

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Больше подробностей инцидента не рассказывают. Известно, что полиция уже занимается этим делом.

"32-летний мужчина вероятно подвергся нападению со стороны 26-летнего актера. Репортер Джошуа Фокс не получил никаких травм, но расследование инцидента продолжается", - отмечается в заявлении полиции.

Представители актера и сам Джейкоб эту ситуацию пока не комментируют, но известно, что он не прочь участвовать в расследовании.

Напомним, недавно звезду "Беверли-Хиллз" избили средь бела дня в Голливуде. Актер Иэн Зиринг, более известный по сериалу как Стив, стал жертвой преступников.

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