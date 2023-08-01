Ангусу Клауду было всего 25 лет.

Американский актер Ангус Клауд умер на 26-м году жизни. Известно, что недавно он потерял отца. Звезда "Эйфории" очень тяжело переживал смерть близкого человека.

Как сообщает Variety, Клауд умер в своем доме в Окленде, штат Калифорния. Родственники актера не раскрыли причину его смерти, однако сказали, что единственное утешение, которое есть у них, это знать, что теперь Ангус воссоединился со своим отцом, который был его лучшим другом.

"Ангус открыто говорил о своем психическом здоровье, и мы надеемся, что его уход станет напоминанием другим о том, что они не одиноки и не должны молча бороться с этим", - сообщили родные Клауда.

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Отметим, дебют Ангуса Клауда состоялся в сериале "Эйфория". Фанаты сразу же полюбили его героя. Известно, что он снимался в двух сезонах "Эйфории", вышедших в 2019 и 2022 годах. Премьера третьего сезона планировалась на 2024 год, но теперь Клауда в нем не будет. Кто его заменит - неизвестно.

Кроме "Эйфории", он также снимался в фильмах "Северный Голливуд" (2021) и "Линия".

Напомним, ранее УНИАН сообщал о смерти известного российского актера Александра Орловского.

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