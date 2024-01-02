Актер до сих пор шокирован этим инцидентом.

Американский актер Иэн Зиринг, более известный как Стив из легендарного сериала "Беверли-Хиллз, 90210", недавно стал жертвой преступников. Накануне Нового года на мужчину напала группа байкеров днем в Голливуде.

Актер поделился этой новостью в сети и добавил, что в тот момент с ним рядом находилась 10-летняя дочь Пенни, за которую он очень волновался.

"Когда я застрял в пробке, один из этих гонщиков агрессивно приблизился к моей машине, что привело к столкновению наших средств передвижения и ссоры", - написал он.

Видео дня

Зиринг вышел из авто, чтобы оценить повреждение своего имущества, но на него сразу напали. Четверо байкеров беспощадно били мужчину руками и ногами.

К счастью, ему удалось вырваться и сбежать в толпу. Дочь же осталась сидеть в машине.

После пережитого 59-летний актер сделал выводы.

"Эта ситуация подчеркивает серьезную проблему хулиганства на наших улицах и необходимость эффективного реагирования правоохранительных органов на такое поведение", - сказал Иэн.

Впоследствии мужчина подчеркнул, что с ним и дочерью все в порядке, но он обязательно хочет найти и наказать виновных.

Напомним, Иэн Зиринг - это известный американский актер, снявшийся в более 30-ти кинокартинах. Помимо сериала "Беверли-Хиллз, 90210", он также играл в сериале "Район Мелроуз", в фильмах "Бэтмен навсегда", "Домино" и других.

Кстати, недавно на машину украинского певца Юлика напали в Варшаве. Неизвестные разбили окна, мужчина уже написал заявление в суд и ищет обидчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: