Вместе с тем Мария привела в пример российской журналистке Пугачеву, которая поддержала мужа Максима Галкина и обратилась к властям РФ с просьбой признать ее "иноагентом".

Известная украинская телеведущая и благотворительница Маша Ефросинина не удержала эмоций, отреагировав на слова "российской либералки" Ксении Собчак, которая накануне вскрыла свое настоящее отношение к украинцам, назвав их "нацистами".

Так, Собчак возмутилась тем, что украинцы не оценили новую кампанию бренда Zara, в которой взяла участие российская модель. В комментариях под рекламой появилось немало гневных комментариев. По мнению Собчак, россиян якобы зря изолируют от всего мира.

"Конкретно именно украинские аккаунты заходят и шеймят: типа, вы русскую взяли. То есть, европейцы пишут, как красиво и беллеца. Ну, вот не стыдно? Что за нацизм вообще? Причём, закидывают организованно. То есть, сидят люди в тяжёлой ситуации, но им правда кажется, что главное с чем надо побороться - это чтобы русские ничего не рекламировали, не снимали фильмы для Канн, не выезжали из России и т. д.? Это вообще-то нацизм", - пожаловалась "либеральная" Собчак.

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Ефросинину это возмутило и она решила поставить россиянку на свое место. Так, в своем Instagram звезда записала видеообращение к Собчак.

"Наибольшее разочарование года среди так называемых российских селебрити - Ксения Анатольевна Собчак наконец-то раскрылась тотально. Она назвала украинцев нацистами! Нас - людей, которые, цитирую, "проживают тяжелые времена". Имею вопрос к Ксении Анатольевне: Ксения, как мы с вами назовем тех людей, граждан Российской Федерации, которые запытали до смерти, сломав руки, ноги, сжигая заживо людей в Буче, в Мариуполе, кастрируя их, убили почти 400 детей Украины, спи*див все унитазы, утюги и даже кирпичи в домах наших граждан на оккупированных территориях, изнасиловав наших женщин, стариков, детей, как мы их назовем? Люди, которые устраивают свою жизнь? Вам, наверное, невдомек, что такие существуют", - спросила Ефросинина.

Вместе с тем Мария привела в пример российской журналистке Пугачеву, которая поддержала мужа Максима Галкина и обратилась к властям РФ с просьбой признать ее "иноагентом", а так же выступила против войны в Украине.

"Вы, Ксения Анатольевна, обладательница вымпела по первенству в хайпожерстве, что же вы так, бл*ть, за трендами не успеваете? Новый тренд у нас — высказываться. Посмотрите, даже те, кто молчал, те, кто ничего не говорили, нынче просят, чтобы их признали иноагентами! Потому что понимают, что это их "последний вагон". Даже ваши сса*ные коллеги-пропагандисты убрали из своего нарратива слова "денацификация": ху*к и исчезло оно, почему? Почему вы так не следите за трендамы, Ксения Анатольевна?", - эмоционально отметила Ефросинина.

Кроме того Мария посоветовала Собчак учить новую лексику: "изоляция, покаяние, победа Украины, тотальная ненависть украинского народа к вас и вашим собратьям за молчание и поддержку террора навсегда!"

Так же Ефросинина добавила, что пока что поддерживает решение политиков не отменять визы россиянами в Европу.

"Очень хочется, чтобы на одном из пляжей, где вы любите отдыхать, - в Италии, в Турции или во Франции с вами рядом половичек раскинул какой-нибудь солдатик, которому в награду за то, что он кастрировал наших солдат, насиловал наших женщин, убивал наших детей, путевку дали! Чтобы он рядом с вами сидел и с вашим прекрасным белокурым мальчишкой, которому в будущем, я надеюсь, будет стыдно за свою мать", - отметила Ефросинина.

Напомним, ранее Собчак уже пыталась доказать, что не враг Украины, но только опозорилась.

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