Российского актера Ефремова проверят на вменяемость - СМИ

В рамках расследования уголовного дела Ефремову будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Российское следствие планирует провести в отношении заслуженного артиста России Михаила Ефремова психиатрическую экспертизу.

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Об этом сообщили источники «Интерфакса» и ТАСС. «С целью получения объективной оценки состояния психического здоровья Ефремова в рамках расследования уголовного дела будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза»,- сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». Водитель «Лады» умер в больнице. В момент ДТП Михаил Ефремов был пьян. Позже в крови актера были обнаружены следы наркотиков. 9 июня Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест до 9 августа. Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").

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