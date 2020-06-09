Ефремова отправили под домашний арест

Артист получил два месяца домашнего ареста.

Михаил Ефремов получил два месяца домашнего ареста (до 9 августа).

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Только что ближайшую судьбу актёра порешал Таганский суд — 2 месяца под арестом", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль.

Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер.

Актеру грозит 12 лет колонии.

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