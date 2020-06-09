Ефремова отправили под домашний арест
21:46, 09 июня 2020Звезды
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Артист получил два месяца домашнего ареста.
Ефремов устроил смертельное ДТП / фото ua.depositphotos.com
Михаил Ефремов получил два месяца домашнего ареста (до 9 августа).
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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
"Только что ближайшую судьбу актёра порешал Таганский суд — 2 месяца под арестом", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль.
Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер.
Актеру грозит 12 лет колонии.
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