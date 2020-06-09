Ефремов может получить условный срок – адвокат

Избежать реального тюремного наказания актеру, по мнению адвоката, могут помочь положительно характеризующие его материалы, возмещение вреда родственникам погибшего, а также чистосердечное признание и раскаяние.

Российский актер Михаил Ефремов, который вчера вечером устроил смертельное ДТП, может получить условный срок.

Такое мнение высказал адвокат Елисей Пятин, передает издание «Инфо24».

Пятин заявил, что даже для начинающего адвоката дело Ефремова несложное. Избежать реального тюремного наказания актеру могут помочь положительно характеризующие его материалы, возмещение вреда родственникам погибшего, а также чистосердечное признание и раскаяние.

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Таким образом, Ефремов может получить условный срок с лишением права садиться за руль.

«Если он поведет себя как человек, то и государство должно пойти ему навстречу. Смысла держать его где-нибудь в поселке нет», - отметил адвокат.

По мнению Пятина, доказывать, что преступления не было или отсутствует состав преступления, бессмысленно.

Адвокат также подчеркнул, что общественный резонанс вокруг ДТП не позволяет оценить перспективы дела объективно.

«В принципе, если бы это был не Ефремов, а какой-нибудь Иванов Иван, который так же выпил и попал в смертельное ДТП, то не было бы такого шума», - считает Пятин.

Как сообщал УНИАН, известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер. Актеру грозит 12 лет колонии.

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