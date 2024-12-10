Эффектная Оксана Марченко после побега из Украины изменилась до неузнаваемости

От прежней Марченко ничего не осталось.

Телеведущая Оксана Марченко обрела популярность благодаря проектам "Х-фактор", "Украина имеет талант" и другим. Тогда она была едва ли не телеведущей номер 1 в Украине. Она славилась не только своей харизматичностью, но и яркими откровенными нарядами, от которых буквально невозможно было оторвать глаз.

Однако все изменилось, когда Марченко встала на путь предательницы. В начале полномасштабного российского вторжения она вместе со своим супругом Виктором Медведчуком сбежала в Россию и тем самым поддержала террористический режим страны-оккупанта.

Интересно, что предательница не только уехала в Россию, но и продолжила там работать на телевидении. Сейчас она снимает свой авторский проект "Паломница", из-за которого ей пришлось сменить эффектные наряды на закрытые платья и платки, а также пришлось сменить любовь миллионов зрителей на публичное осуждение.

Видео дня

Сейчас Оксана Марченко уже не та. От эффектной телеведущей не осталось ничего. Сегодня это совсем другой человек, которого даже сложно узнать на последних снимках.

Напомним, Григорий Решетник сделал заявление об Оксане Марченко. Он говорит, что ранее она позиционировала себя как патриотку.

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