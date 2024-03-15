Он говорит, что ранее она позиционировала себя как патриотку.

Украинский телеведущий Григорий Решетник в свое время работал на одном телеканале с предательницей Оксаной Марченко. Он говорит, что тогда она выражала проукраинскую позицию.

Интересно, что Марченко действительно вела шоу на украинском языке, однако в начале полномасштабного вторжения она уехала в Россию, где стала ведущей собственного проекта "Паломница", в рамках которого общается с известными путинистами и ездит по храмам.

Решетник же, комментируя поведение Марченко, отметил, что ранее она казалась ему патриоткой Украины.

"У меня не было рабочих отношений с Оксаной Марченко, поскольку мы не вели никаких проектов. Мы встречались несколько раз на съемках промо, общенациональных съемках. Оксана была украиноязычной ведущей, высказывала проукраинскую позицию. Ее семья, все жили здесь", – подчеркнул Григорий Решетник в интервью Алине Доротюк.

Напомним, ранее продюсер Владимир Завадюк также говорил о том, что до большой войны Марченко позиционировала себя как патриота своей страны.

У Завадюка было впечатление о женщине, как о профессиональном, адекватном и понятном человеке.

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