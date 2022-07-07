Украинский музыкант DZIDZIO в интервью с Дмитрием Гордоном поделился трагической историей о несчастном случае, который произошел с его матерью, когда та была беременна.
"Я просто спрашивал у мамы, почему у нее такие ожоги на ногах. В мае 1983 года она разжигала огонь под кухней. А тогда надо было соляркой палить дрова, они так легче загорались. Мама перепутала и налила бензин. Он вспыхнул и перешел на синтетические штаны. Ее отправили в больницу. На руках у нее маленький ребенок, она с сестрой тогда была", - поделился артист.
На тот момент, по словам артиста, мама еще не знала, что в положении. Когда врачи сообщили ей об этом, то настояли на том, чтобы делать аборт. Бабушка и священник говорили, что не стоит избавляться от ребенка.
"До конца было неясно выживет ли ребенок. Говорили, что ребенок может родиться калекой из-за такого стресса. Мама дала мне жизнь. Я ей за это благодарен. Люблю, ценю. Она выбрала это, в муках терпела", - рассказал украинский певец.
Напомним, экс-жена Дзидзьо вспомнила о разводе и презентовала новую песню.
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