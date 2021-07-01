JULIK показал поклонникам backstage съемок комедии-квеста "Где деньги".

Украинский шоумен, актер и саунд-продюсер, по совместительству экс-участник группы DZIDZIO - JULIK показал поклонникам backstage со съемки комедии-квеста "Где деньги".

"Рад, что наша дружба и сотрудничество с DZIDZIO длится уже много лет. Когда мне Миша сказал, что в новом фильме видит меня, то я охотно согласился. Он и его команда делают фантастические вещи, все продумано до деталей. Интересный сценарий, крутые актеры и атмосфера, которая царит - это невозможно передать словами. А еще это хороший повод увидеться с друзьями и коллегами по цеху", - отмечает Юлик.

В фильме артист сыграет эпизодическую роль пианиста в одном из столичных ресторанов.

Читайте такжеПоявился первый трейлер "Золушки" с темнокожим геем

"Еще когда я был в группе, для меня съемки и актерство с каждым разом приобретали новое значение. Я совершенствовался, развивался и продолжаю это делать, ведь киноиндустрия меня мотивирует и вдохновляет. Раньше, я и подумать не мог, что все это будет происходить со мной, и честно, я рад. Но больше всего, так приятно получать фидбек от зрителей, которые и по сегодняшний день пишут и благодарят за фильмы, где я участвовал", - дополняет шоумен.

Как уверяет DzidzioFilm, комедия-квест "Где деньги" в кинотеатрах появится уже в этом году.

Кто такой Юлик:

Юлик - украинский певец, телеведущий музыкального хит-парада "One Muz", радиоведущий проекта "JLK party" на Армия FM, саундпродюсер и композитор. Он является экс-участником коллектива DZIDZIO.

Артист занимается DJ-ингом, создает авторские треки, а также сотрудничает с украинскими артистами.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич