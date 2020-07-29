"Я попал в ловушку": в суде Лондона завершились слушания по иску Джонни Деппа (видео)

Бывшая жена актера Эмбер Херд во время слушаний отметила, что проблемы в их браке начались чуть ли не сразу.

В суде Лондона 28 июля прошел последний день слушаний по делу актера Джонни Деппа против таблоида The Sun. Он обвиняет издание в клевете за статью об избиении бывшей жены, актрисы Эмбер Херд.

Читайте такжеДжонни Депп прозвал бывшую жену "Эмбер Ср*т" из-за инцидента в постелиОб этом говорится в сюжете ТСН.

«Во время знакомства она сказала, что обожает мои фильмы, а потом выяснилось, что она не видела ни одного из них. Я попал в ловушку, ей удалось легко меня очаровать. Но сейчас я уверен, что она пришла в мою жизнь, чтобы забрать у меня все, что можно, а потом уничтожить все, что осталось», – заявил Джонни Депп во время слушаний.

В свою очередь Эмбер отметила, что проблемы в их браке начались чуть ли не сразу: «Иногда Джонни одновременно употреблял наркотики и выписанные медиком лекарства. Он превращался в совсем другого человека, неадекватного и жестокого. Эту версию мы называли «монстром».

По ее словам, он много раз угрожал ей убийством.

Ранее УНИАН сообщал, как Илон Маск отреагировал на угрозы Джонни Деппа отрезать ему пенис.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram