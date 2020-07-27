Илон Маск отреагировал на угрозы Джонни Деппа отрезать ему пенис

Бизнесмен порекомендовал экс-супругам закопать топор войны и идти дальше.

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск ответил известному актеру Джонни Деппу на его угрозы.

Как пишет The Mirror, в лондонском суде, рассматривающем иск Деппа против газеты The Sun показали текст, который актер отправил Маску из-за романа с его бывшей супругой Эмбер Херд:

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На это Маск ответил шуткой: «Если Джонни хочет схватки в клетке, просто дайте мне знать».

Кроме того, бизнесмен снова опроверг свои отношения с Эмбер Херд в период ее замужества и настоял, что он начал встречаться с актрисой после ее расставания с Деппом.

Он добавил, что порекомендовал бы экс-супругам закопать топор войны и идти дальше.

Ранее УНИАН писал, как Джонни Депп заявил, что решил развестись с Херд после того, как она «наложила» в постель. Эмбер, по его словам, назвала это «безобидной шуткой».

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