Депп проиграл суд / фото ua.depositphotos.com
История судебных разбирательств Джонни Деппа и Эмбер Херд ляжет в основу трех документальных фильмов.
Читайте такжеАмериканский Netflix убрал из библиотеки фильмы с участием Джонни ДеппаОб этом пишет popcornnews со ссылкой на Daily Mail.
Проектами "Depp vs Heard" занимается продюсерская компания Optomen в сотрудничестве с ITV.
Съемки ведутся в США и Великобритании с прошлого лета.
«Это слишком громкая и сенсационная история, чтобы не исследовать ее», - рассказал источник в комментарии изданию.
Джонни Депп и Эмбер Херд: от любви до ненависти
- Пара поженилась в феврале 2015 года.
- После 15 месяцев брака Эмбер Херд подала на развод и обвинила своего мужа в систематическом домашнем насилии.
- Депп через суд пытается доказать, что все ее обвинения – клевета. В начале ноября он проиграл первое дело в Лондонском суде.
- После этого Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли темного волшебника во франшизе «Фантастические твари». Актер согласился на просьбу студии и сказал, что уважает ее решение.
- Позже Херд заявила, что он изменял ей со многими актрисами, с которыми снимался.
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