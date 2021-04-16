Депп проиграл суд / фото ua.depositphotos.com

История судебных разбирательств Джонни Деппа и Эмбер Херд ляжет в основу трех документальных фильмов.

Читайте такжеАмериканский Netflix убрал из библиотеки фильмы с участием Джонни ДеппаОб этом пишет popcornnews со ссылкой на Daily Mail.

Проектами "Depp vs Heard" занимается продюсерская компания Optomen в сотрудничестве с ITV.

Съемки ведутся в США и Великобритании с прошлого лета. 

«Это слишком громкая и сенсационная история, чтобы не исследовать ее», - рассказал источник в комментарии изданию. 

Джонни Депп и Эмбер Херд: от любви до ненависти

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Автор: Людмила Жерновская