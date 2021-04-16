Съемки ведутся в США и Великобритании.

История судебных разбирательств Джонни Деппа и Эмбер Херд ляжет в основу трех документальных фильмов.

Читайте такжеАмериканский Netflix убрал из библиотеки фильмы с участием Джонни ДеппаОб этом пишет popcornnews со ссылкой на Daily Mail.

Проектами "Depp vs Heard" занимается продюсерская компания Optomen в сотрудничестве с ITV.

Съемки ведутся в США и Великобритании с прошлого лета.

«Это слишком громкая и сенсационная история, чтобы не исследовать ее», - рассказал источник в комментарии изданию.

Джонни Депп и Эмбер Херд: от любви до ненависти

Пара поженилась в феврале 2015 года.

После 15 месяцев брака Эмбер Херд подала на развод и обвинила своего мужа в систематическом домашнем насилии.

Депп через суд пытается доказать, что все ее обвинения – клевета. В начале ноября он проиграл первое дело в Лондонском суде.

После этого Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли темного волшебника во франшизе «Фантастические твари». Актер согласился на просьбу студии и сказал, что уважает ее решение.

Позже Херд заявила, что он изменял ей со многими актрисами, с которыми снимался.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Людмила Жерновская