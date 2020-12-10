Эмбер Херд и Джонни Депп / фото kino-teatr

Бывшая супруга Джонни Деппа Эмбер Херд заявила, что он изменял ей со многими актрисами, с которыми снимался. В частности, с Анджелиной Джоли, Кирой Найтли и Марион Котийяр.

Читайте такжеДжонни Деппу не дали обжаловать решение суда, которое стоило ему роли в "Фантастических тварях"Об этом пишет Vulture.

Известно, что в начале следующего года Депп встретится с Херд в еще одном суде, где будет рассмотрено ее эссе для The Washington Post о пережитом домашнем насилии.

В иске актер обвинил экс-жену в клевете и потребовал компенсацию в размере 50 миллионов долларов.

Адвокаты Херд в ответ намерены доказать, что все измены ее мужа нанесли ущерб его психике.

Анджелина Джоли и Джонни Депп / кадр из фильма
Кира Найтли и Джонни Депп / кадр из фильма
Джонни Депп и Марион Котийяр / кадр из фильма

Джонни Депп и Эмбер Херд: от любви до ненависти

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Автор: УНИАН