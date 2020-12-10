В начале следующего года актер встретится со своей бывшей женой в еще одном суде.

Бывшая супруга Джонни Деппа Эмбер Херд заявила, что он изменял ей со многими актрисами, с которыми снимался. В частности, с Анджелиной Джоли, Кирой Найтли и Марион Котийяр.

Читайте такжеДжонни Деппу не дали обжаловать решение суда, которое стоило ему роли в "Фантастических тварях"Об этом пишет Vulture.

Известно, что в начале следующего года Депп встретится с Херд в еще одном суде, где будет рассмотрено ее эссе для The Washington Post о пережитом домашнем насилии.

В иске актер обвинил экс-жену в клевете и потребовал компенсацию в размере 50 миллионов долларов.

Адвокаты Херд в ответ намерены доказать, что все измены ее мужа нанесли ущерб его психике.

Джонни Депп и Эмбер Херд: от любви до ненависти

Пара поженилась в феврале 2015 года.

После 15 месяцев брака Эмбер Херд подала на развод и обвинила своего мужа в систематическом домашнем насилии.

Депп через суд пытается доказать, что все ее обвинения – клевета. В начале ноября он проиграл первое дело в Лондонском суде.

После этого Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли темного волшебника во франшизе «Фантастические твари». Актер согласился на просьбу студии и сказал, что уважает ее решение.

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Автор: УНИАН